Sport, animazione e laboratori: successo a Salerno per "Spazi Civici Tour" Migliaia di ragazzi hanno invaso Piazza della Libertà

Mille e più sorrisi hanno invaso questo sabato Piazza della Libertà a Salerno, dove ha fatto tappa lo “Spazi Civici Tour 2025”, il viaggio per l’Italia dell’iniziativa “Spazi Civici di Comunità” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizi Civile Universale, in collaborazione con Sport e Salute.

Sport, musica, balli, laboratori artistici ed attività varie hanno animato Piazza della Libertà trasformata, per un sabato, in un vero e proprio villaggio multidisciplinare, aperto a tutti e pronto ad accogliere bambini, ragazzi, giovani e anche una coppia di sposi che, appena dopo la cerimonia, ha scelto di iniziare la vita matrimoniale con una partita a tennis.

Il successo della tappa salernitana è merito delle realtà campane coinvolte dal progetto nazionale “Spazi Civici di Comunità”, tra queste la Zona Orientale Rugby, l’Oratorio San Domenico Savio, la Sporting Arechi, l’Evolution Fighting System, l’Asd Avangarde, l’Asd Montecorvino Rovella, l’Asd Azzurri e l’Asd Delta Ebolitana Pallavolo.

Diversi gli ospiti istituzionali che hanno partecipato alla giornata in Piazza della Libertà, tra cui l’Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Salerno, Paola De Roberto e il collega alla Mobilità, Rocco Galdi, oltre al plurititolato Massimiliano Rosolino, membro del team “Illumina” di Sport e Salute che, in prima persona, è stato coinvolto nelle varie iniziative, partecipando insieme alle centinaia di ragazzi protagonisti delle diverse attività.

“Spazi Civici Tour 2025” ha portato anche a Salerno l’energia e l’entusiasmo del progetto nazionale “Spazi Civici di Comunità”, che ha supportato la nascita e lo sviluppo di attività di innovazione sociale fondate sull’attività fisica e rivolte ai giovani tra i 14 e i 34 anni.

La tappa salernitana è stata utile anche per celebrare l’impegno delle realtà sportive del Sud Italia, con un incontro svoltosi venerdi che ha visto protagonisti oltre 100 giovani rappresentanti di associazioni e società sportive beneficiarie del progetto.



“Spazi Civici Tour”, forte del successo di Salerno, continua il suo viaggio per l’Italia, portando con sé un messaggio di inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva attraverso lo sport. Prossima tappa sabato 31 maggio alla Rotonda del lungomare di Taranto.