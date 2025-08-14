Givova Scafati Basket: Mascolo è il nuovo capitano "Sono molto contento e onorato di fare il capitano di una squadra importante come la Givova"

"La squadra ha scelto: Bruno Mascolo è il nuovo capitano della Givova Scafati". Il club dell'Agro ha ufficializzato la scelta del gruppo. "I giocatori gialloblu non hanno avuto alcuna esitazione nell’individuare all’unanimità e con un lungo applauso negli spogliatoi il playmaker campano. Mentre il ruolo di vice è stato affidato a Lorenzo Caroti. - si legge nella nota - Per la prima volta in carriera Mascolo assume il grado di capitano unico di una squadra (l’anno scorso a Treviso era stato co-capitano). E farlo nella sua terra rappresenta, per lui che è nato a Castellammare di Stabia ed è legato alle sue radici, uno stimolo ulteriore".

"Un orgoglio"

"Sono molto contento e onorato di fare il capitano di una squadra importante come la Givova Scafati mi inorgoglisce. Devo ringraziare i compagni di squadra che mi hanno scelto, chiedendomi di assolvere a questo ruolo. Sarò pronto a rappresentarli e sostenerli sia in campo che fuori. Sono soprattutto molto felice per la fiducia che i ragazzi hanno riposto in me. Ora dobbiamo continuare a lavorare sodo in vista dell’inizio del campionato".