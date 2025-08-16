Cavese, colpo in difesa: firma Thiago Cionek Contratto annuale per l'ex difensore dell'Avellino

Rinforzo di spessore per la Cavese che si è assicurata l'esperienza di Thiago Cionek per la difesa. Il calciatore, che lo scorso anno ha conquistato la serie B con la maglia dell'Avellino, garantirà centimetri e peso al pacchetto arretrato degli aquilotti.

Di seguito l'annuncio ufficiale:

"Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Thiago Rangel Cionek. Nato in Brasile il 21 Aprile 1986, doppia cittadinanza brasiliana e polacca, cresce nelle giovanili del Cuiaba, prima di approdare nelle Serie A Polacca con la maglia del Jajiellonia dove resta per un triennio.

Nel 2012 approda in Italia dove vestirà le maglie di Padova, Modena, Palermo, Spal, Reggina ed Avellino. Con i lupi lo scorso anno ha conquistato la Serie B.

Quasi 500 gare tra i professionisti oltre ad aver partecipato con la maglia della Polonia ad Euro 2016 ed al mondiale del 2018. Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2026. Benvenuto Thiago!".