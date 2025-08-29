Dopo Francesco Orlando, la Cavese ha ufficializzato un altro rinforzo in entrata. Si tratta del centrocampista Theophilus Awua. Nato in Nigeria il 24 aprile 1998, è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia con una parentesi all’Inter prima di approdare alla Juve Stabia nella stagione 2017/18 dove ha esordito tra i professionisti. Ha vestito in serie B le maglie di Spezia, Livorno e Cittadella, ma vanta una grande esperienza in Lega Pro con Rende, Bari, Pro Vercelli, Crotone ed Atalanta U23. Lo scorso anno alla Spal 27 presenze ed 1 gol. Ha scelto la maglia numero 5 legandosi al club metelliano sino al 30 giugno 2027.
Cavese, altro colpo in entrata: ufficiale l'ingaggio del centrocampista Awua
Lo scorso anno è stato protagonista con la maglia della Spal
Cava de' Tirreni.