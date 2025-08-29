Cavese, altro colpo in entrata: ufficiale l'ingaggio del centrocampista Awua Lo scorso anno è stato protagonista con la maglia della Spal

Dopo Francesco Orlando, la Cavese ha ufficializzato un altro rinforzo in entrata. Si tratta del centrocampista Theophilus Awua. Nato in Nigeria il 24 aprile 1998, è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia con una parentesi all’Inter prima di approdare alla Juve Stabia nella stagione 2017/18 dove ha esordito tra i professionisti. Ha vestito in serie B le maglie di Spezia, Livorno e Cittadella, ma vanta una grande esperienza in Lega Pro con Rende, Bari, Pro Vercelli, Crotone ed Atalanta U23. Lo scorso anno alla Spal 27 presenze ed 1 gol. Ha scelto la maglia numero 5 legandosi al club metelliano sino al 30 giugno 2027.