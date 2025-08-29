Cavese-Catania, Prosperi: "Contro una corazzata con attenzione e responsabilità" Il tecnico: "Avversario fuori categoria ma non partiamo battuti. Orlando dalla panchina"

“Non partiamo battuti”. La Cavese debutta al Simonetta Lamberti contro la corazzata Catania. Domani alle 18:00, in uno stadio che si preannuncia caldissimo, gli aquilotti vogliono dare continuità al pari con rimpianti con il Sorrento. Nonostante lo status del Catania, mister Prosperi non parte battuto: “Dobbiamo creare più problemi possibili ad una squadra che è fuori categoria. Proveremo a dare il massimo per mettere in difficoltà il Catania, squadra che in questo momento insieme al Benevento reputo super favorita per la vittoria del campionato. Parliamo di una squadra costruita con intelligenza, tecnica e allo stesso tempo con fisicità. Noi però daremo tutto, cercare di giocarci la partita con le nostre armi contro un avversario importante, cercando di limitare il gap con attenzione, senso di responsabilità, concentrazione. Affrontare una squadra così importante consente di preparare la sfida da sola”. Assente Maiolo, oggetto di riflessioni dal club dopo l’infortunio da valutare.

Il discorso si sposta anche sul mercato: “Abbiamo lavorato in sintonia con il direttore. Purtroppo stiamo completando l’organico solo alla fine. Ora abbracciamo Orlando e Awua, due ragazzi che hanno bisogno di tempo per inserirsi. Orlando si è allenato con la squadra e verrà in panchina. Capiamo se ci sarà spazio per un ultimo rinforzo. Se dovesse succedere qualcosa arriverà solo sui titoli di coda”.