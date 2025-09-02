Cavese, il mercato si chiude con la punta Ubaldi I metelliani aggiungo ulteriore peso al proprio reparto offensivo

Un acquisto per rinforzare la rosa e dare maggiore peso al reparto offensivo. Il mercato della Cavese si chiude con un nuovo arrivo per l'attacco. Il club metelliano ha ufficializzato dopo la chiusura della finestra estiva l'arrivo di Leonardo Ubaldi. Nato a il 9 luglio 1999 a Terni, è cresciuto nel settore giovanile della Spal fino all’esordio in Lega Pro con il club spallino a 16 anni. In Serie D 19 gol nei 2 campionati dal 2019 al 2021 con la maglia del Cannara, prima di approdare in Serie C indossando le maglie di Pistoiese, Lucchese e San Donato Tavernelle. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Rimini collezionando 66 presenze e 10 reti. Ha scelto la numero 16 legandosi al club metelliano sino al 30 giugno 2027.