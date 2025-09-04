Team Altamura-Cavese, nuovo stop ai tifosi metelliani Il Prefetto di Bari blocca i supporters degli aquilotti

Seconda trasferta di campionato e nuovo stop per le trasferte. Dopo la sfida con il Sorrento disputata a Potenza, anche per Team Altamura-Cavese non ci sarà la possibilità di avere i supporters metelliani lontano dal Simonetta Lamberti. Il Prefetto della provincia di Bari, in vista della gara in programma Domenica 7 Settembre ore 20,30 presso lo Stadio "Tonino D'Angelo", ha decretato il Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Cava de' Tirreni.

Un nuovo colpo basso alla passione blufoncè mentre la campagna abbonamenti si avvicina a quota 1000: sono 912 le tessere fin qui sottoscritte. Ci sarà tempo fino al prossimo 15 settembre per poter sottoscrivere il proprio atto di fede.