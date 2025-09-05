Bomber dei record, Massimo Coda vince il premio Gentleman Morosini 2024-2025 L'attaccante metelliano: "Esempio sportivo di professionalità ma anche di impegno civile e sociale"

Recordman della serie B ma anche campione di fairplay. Massimo Coda si aggiudica un prezioso riconoscimento. Dopo aver superato Stefan Schowch come bomber all-time della lega cadetta, l'attaccante di Cava de' Tirreni riceverà il Premio Gentleman in ricordo di Piermario Morosini. Il prestigioso riconoscimento, ideato da Gianfranco Fasan, verrà consegnato in occasione della 30esima edizione del Premio Gentleman Fair Play che si terrà mercoledì 10 settembre presso la Scuola Militare Teuliè a Milano con il patrocinio e la collaborazione della Lega Serie B. L'attaccante meteliiano è stato scelto per il suo essere "esempio sportivo di professionalità ma anche di impegno civile e sociale attraverso diverse iniziative fuori dal campo".

"Con questo premio, per cui ringrazio Fasan e l’organizzazione del Premio Gentleman Fair Play, intendiamo onorare il ricordo di Piermario Morosini, un esempio di atleta serio e con un forte spirito altruistico come dimostrava nella vita di tutti i giorni", sottolinea il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin che da direttore generale istituì il premio insieme all’ex Presidente Andrea Abodi.

"È sempre un onore assegnare con la Lega B il premio Morosini non solo per l’esempio di sportività che rappresenta ma perché nella sua tragedia ha dato impulso a misure di prevenzione e di soccorso che sono oggi realtà in tutti gli impianti sportivi a tutela di sportivi e spettatori" spiega Fasan.