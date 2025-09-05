Pallamano A1. Jomi Salerno, si riparte: campionato al via a Padova Mister Leandro Araujo: “Dobbiamo dare il massimo”

Il conto alla rovescia è ormai terminato: domani prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie A1 femminile e la Jomi Salerno sarà subito protagonista. La formazione allenata da Leandro Araujo è attesa sul parquet del PalaFarfalle per la prima giornata di stagione.

Un esordio tutt’altro che semplice, quello in terra veneta, contro una squadra giovane e determinata, pronta a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà le campionesse d’Italia. Nonostante le insidie della trasferta, la Jomi è chiamata a partire con il piede giusto, per dare subito un segnale forte al campionato e confermare le proprie ambizioni stagionali.

Ecco le dichiarazioni di mister Leandro Araujo alla vigilia del match: “Sabato faremo il nostro esordio in campionato contro Padova. In questi giorni abbiamo lavorato con grande attenzione, analizzando sia gli aspetti positivi che quelli da migliorare emersi nella partita contro Erice. Ci aspetta una sfida da non sottovalutare, su un campo sempre difficile, e dovremo farci trovare pronti per iniziare nel modo migliore possibile. La squadra è concentrata, motivata e determinata a dare il massimo per cominciare la stagione con il piede giusto”.

Fischio di inizio alle ore 17:00. Dirigeranno l’incontro le signore Gattel Serena e Novesi Asja.