Team Altamura-Cavese, Prosperi: "Sfida insidiosa, vogliamo fare bene" Il tecnico: "Servirà attenzione". Poi la stoccata sul Fvs: "Un aspetto mi infastidisce"

Gara insidiosa. La Cavese fa a fare visita al Team Altamura dopo la sconfitta tra gli applausi contro la corazzata Catania. Per il tecnico degli aquilotti Fabio Prosperi sarà esame importante anche per tastare il polso del gruppo. “Affrontiamo una squadra con nomi importanti e che ci possono creare problemi, con profili esperti e con uno zoccolo duro affiatato, protagonisti in questa categoria in passato. La sconfitta di settimana scorsa dei pugliesi non fa testo. Servirà grande attenzione perché dall’altra parte del campo ci sarà un avversario importante. In questo momento non si deve guardare la classifica perché non avrebbe senso, è ancora troppo presto. Dovremo essere bravi a controbattere colpo su colpo. Fare risultato ci darebbe autostima ma ora voglio vedere una squadra che continui a seguire la sua filosofia”.

Poi una stoccata sul Fvs: "Mi auguro di non essere sempre penalizzato. A Sorrento ci è stato annullato il gol vittoria di Sorrentino perchè la telecamera non poteva verificare, col Catania ci è stato cancellato un gol di Fella per una revisione doppia e anche la mancata espulsione su Diarrassouba che è stata davvero fastidiosa. Non mi appello all'arbitraggio ma sulle cose evidenti e visibili in video provo davvero molta rabbia".

Prosperi avrà a disposizione anche Ubani: “Lo stiamo monitorando, parliamo di un calciatore con caratteristiche precise”. L’attaccante è l’ultimo innesto di mercato: “Finalmente si è conclusa una campagna acquisti davvero interminabile. Ne usciamo con qualche innesto in più ma dobbiamo avere tempo e pazienza di mettere tutti insieme ma ora abbiamo alternative diverse". Infine sulla formazione: "Non abbiamo al top Guida che ha preso un colpo con il Catania e si è aggregato solo due giorni fa".