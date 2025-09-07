Team Altamaura-Cavese, le probabili formazioni: chance per Orlando e Ubaldi Fischio d'inizio alle ore 20:30. Prosperi vuole il blitz e prova a dare maggiore peso all'attacco

Voglia di blitz. La Cavese va a caccia del primo colpo stagionale. In casa del Team Altamura, alle prese con una partenza tutt’altro che esaltante di campionato, alle ore 20:30 i metelliani vogliono non solo il primo successo del neonato campionati di serie C. Per mister Prosperi c’è la volontà di dare un impulso ad una classifica che fin qui parla di un solo punto conquistato nonostante però le buone prestazioni con Potenza e Catania. Serve soprattutto dare maggiore peso all’attacco ancora a secco nonostante i gol cancellati nelle prime due uscite a Sorrentino e Fella lascino non poca delusione.

Prosperi ripartirà dal 3-4-2-1, con Boffelli che sarà protetto da Loreto, Piana ed Evangelisti. In mezzo al campo la coppia Munari e Fornito, con cursori di fascia Amerighi e Pelamatti. In avanti due possibili novità dal primo minuto: Orlando potrebbe dividere la trequarti con Fella alle spalle dell’ultimo arrivato Ubaldi. In panchina Guida, non al meglio dopo un colpo incassato nella sfida con il Catania. Intanto, anche ad Altamura la Cavese non potrà contare sui propri tifosi. Il Prefetto della provincia di Bari ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Cava de' Tirreni.

TEAM ALTAMURA-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

TEAM ALTAMURA (3-4-2-1): Viola; Zazza, Poli, Silletti; Mbaye, Dipinto, Crimi, Grande; Rosafio, Lepore; Curcio.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Loreto, Piana, Evangelisti; Pelamatti, Fornito, Munari, Amerighi; Fella, Orlando; Ubaldi.