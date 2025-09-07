Team Altamura-Cavese 2-1, Fella non basta: ko allo scadere per i metelliani Epilogo amaro al "D'Angelo": i metelliani battuti al 97' da un gol di Curcio

Sconfitta che bucia. La Cavese va ko nel recupero con il Team Altamura (2-1). Al "D'Angelo", i metelliani vanno sotto di un gol nel primo tempo ma poi rimediano con una giocata sensazionale del solito Fella, straordinario di tacco nel rimettere le cose in equilibrio. Come con il Sorrento però, i metelliani spingono, nella parte finale della sfida danno l'impressione di poter piazzare il colpo del ko. Ed invece, sul gong, arriva lo squillo di Curcio che condanna la Cavese alla seconda sconfitta consecutiva.

La partita

Prosperi riparte dal 3-4-2-1 ma in attacco c’è Sorrentino e non l’ultimo arrivato Ubaldi. Sulla trequarti spazio a Diarrassouba con Fella. La Cavese bussa per prima con la conclusione di Fornito dal limite che finisce sul fondo (7’). Sorrentino arriva a tu per tu con Viola ma viene fermato dal portiere, con posizione di partenza stoppata poi per fuorigioco (13’). Molto più pericolosa l’occasione per il Team Altamura: Curcio crossa per Grande che colpisce la traversa (15’). La Cavese risponde con Diarrassouba: il sinistro dell’esterno sfiora l’incrocio (21’). Eppure, il vantaggio i metelliani lo troverebbero con Amerighi ma l’esterno viene pizzicato in fuorigioco (34’), confermato dopo un lungo check del Fvs. La partita si accende: Diarrassouba impegna Viola (38’), Simone sfiora il gol (39’). Ad avere la meglio nel braccio di ferro prima dell'intervallo è il Team Altamura: Simone trafigge Boffelli e fa esplodere il “D’Angelo” (42’).

La ripresa si apre con la card per l’utilizzo del Fvs giocata da Prosperi per un presunto fallo di mano in area pugliese però non da rigore perché al di là della linea bianca. La Cavese spinge ma Sorrentino viene fermato sulla linea da un difensore locale (58’). Boffelli sale in cattedra salvando in uscita su Grande. Prosperi decide di affidarsi a Guida e Orlando al posto di Sorrentino e Fornito. A rimettere le cose in equilibrio ci ripensa il solito Fella: cross dalla sinistra di e il numero 10 con il tacco fa secco Viola e gela il “D’Angelo” (66’). Si tratta del primo gol per la Cavese in campionato. Gli ospiti si sciolgono e spingono con convinzione: Guida va vicinissimo al sorpasso (75’), l’incornata di Piana viene salvata sulla linea (79’). E se la Cavese non riesce a sfondare, per poco non ci pensa Poli a regalare i tre punti ai metelliani con una deviazione che mette i brividi a Viola (90’). Anche la seconda card per l’ausilio del Fvs viene bruciata su un possibile contatto su Piana non sanzionato. Sul gong il colpo del ko: Curcio trova la giocata vincente che sorprende Boffelli e vale un ko pesantissimo (97’).