Pallamano. Jomi Salerno e Genea Lanzara insieme per presentare la nuova stagione Appuntamento in programma venerdì mattina

Venerdì 12 settembre, alle ore 10:15, presso l’elegante cornice del Mediterranea Hotel di Salerno, si terrà la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026 della JOMI Salerno e della GENEA Lanzara alla presenza di Mario Pisapia, owner delle due squadre. Un appuntamento particolarmente significativo per la pallamano salernitana, che unisce idealmente la squadra femminile e quella maschile in un momento di condivisione, passione e rilancio delle rispettive ambizioni.

La JOMI Salerno si appresta a vivere un’annata densa di impegni, con la consapevolezza e l’orgoglio di poter scendere in campo con la stella sul petto dopo la conquista del decimo scudetto della propria storia, traguardo che la conferma come realtà di assoluto riferimento nel panorama nazionale. La squadra ha già iniziato il campionato con il piede giusto, imponendosi sabato 6 settembre sul campo del Cellini Padova, e si prepara ora all’atteso esordio casalingo in programma sabato 13 settembre, alle ore 18, alla Palestra Palumbo contro il Mezzocorona. Nel corso della stagione, la JOMI sarà inoltre impegnata nella Coppa Italia, prevista per il mese di marzo, e rappresenterà ancora una volta la città di Salerno in Europa partecipando alla EHF European Cup: il primo turno vedrà la formazione allenata da Leandro Araujo affrontare, nei giorni 4 e 5 ottobre e sempre a Salerno, le kosovare del KHF Ferizaj.

Parallelamente, la GENEA Lanzara si prepara a inaugurare un nuovo corso, ripartendo dal campionato di Serie B con un progetto giovane e ambizioso. Dopo i brillanti risultati degli ultimi anni, tra cui spiccano i due scudetti italiani Under 20 conquistati nelle stagioni 2022/23 e 2023/24, la società ha deciso di rinnovarsi profondamente, puntando con decisione sulla valorizzazione dei giovani talenti e sul radicamento territoriale. Alla guida del nuovo assetto societario c’è il presidente Alfonso Baviera, affiancato dal direttore generale Domenico Sica, già ex presidente del club, e dal direttore sportivo Domenico Testa. La squadra è stata affidata al tecnico argentino Nicolas Balogh, che guiderà un gruppo composto in gran parte da atleti salernitani, ma arricchito anche da innesti stranieri di assoluto interesse: gli spagnoli Didac Moya Magrans e Carlos Garcimartin e l’argentino Maximo Chiappe. La stagione ufficiale prenderà il via a inizio novembre, ma sarà preceduta da una serie di impegni amichevoli previsti nei mesi di settembre e ottobre, utili a consolidare l’intesa e a dare ritmo al giovane roster.

L’evento del Mediterranea Hotel rappresenterà dunque il punto di partenza di una stagione che vedrà le due principali realtà della pallamano salernitana affrontare percorsi diversi ma accomunati da un identico spirito di passione, sacrificio e orgoglio. JOMI Salerno e GENEA Lanzara si presenteranno insieme alla città, con la volontà di rafforzare il legame con il territorio e di regalare nuove emozioni a tutti gli appassionati