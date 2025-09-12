Cavese, cambia il calendario: le variazioni dalla 8a alla 16a giornata

La Lega Pro ha diramato in data odierna il programma delle gare del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 dall’ottava alla sedicesima giornata. Cambia anche il calendario per la Cavese. Il tanto atteso derby con la Salernitana andrà in scena all'Arechi domenica 5 ottobre alle ore 14:00. Spicca anche la sfida con il Foggia in posticipo del lunedì e con diretta in chiaro sui canali Rai.
8 Giornata
Salernitana-Cavese Domenica 5 Ottobre Ore 14,30
9 Giornata
Cavese-Trapani Domenica 12 Ottobre Ore 14,30
10 Giornata
Audace Cerignola-Cavese Domenica 19 Ottobre Ore 17,30
11 Giornata
Cavese-Crotone Sabato 25 Ottobre Ore 14,30
12 Giornata
Az Picerno-Cavese Venerdì 31 Ottobre Ore 20,30
13 Giornata
Cavese-Potenza Venerdì 7 Novembre Ore 20,30
14 Giornata
Foggia-Cavese Lunedì 17 Novembre Ore 20,30 - DIRETTA RAISPORT
15 Giornata
Cavese-Atalanta U23 Domenica 23 Novembre Ore 12,30
16 Giornata
Casertana-Cavese Sabato 29 Novembre Ore 14,30