Cavese, cambia il calendario: le variazioni dalla 8a alla 16a giornata

Derby con la Salernitana di domenica. Anticipo col Picerno di venerdì. Con il Foggia diretta Rai

Cava de' Tirreni.  

La Lega Pro ha diramato in data odierna il programma delle gare del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 dall’ottava alla sedicesima giornata. Cambia anche il calendario per la Cavese. Il tanto atteso derby con la Salernitana andrà in scena all'Arechi domenica 5 ottobre alle ore 14:00. Spicca anche la sfida con il Foggia in posticipo del lunedì e con diretta in chiaro sui canali Rai.

8 Giornata

Salernitana-Cavese Domenica 5 Ottobre Ore 14,30

9 Giornata

Cavese-Trapani Domenica 12 Ottobre Ore 14,30

10 Giornata

Audace Cerignola-Cavese Domenica 19 Ottobre Ore 17,30

11 Giornata

Cavese-Crotone Sabato 25 Ottobre Ore 14,30

12 Giornata

Az Picerno-Cavese Venerdì 31 Ottobre Ore 20,30

13 Giornata

Cavese-Potenza Venerdì 7 Novembre Ore 20,30

14 Giornata

Foggia-Cavese Lunedì 17 Novembre Ore 20,30 - DIRETTA RAISPORT

15 Giornata

Cavese-Atalanta U23 Domenica 23 Novembre Ore 12,30

16 Giornata

Casertana-Cavese Sabato 29 Novembre Ore 14,30

