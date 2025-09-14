Pallamano A1. Jomi Salerno, prima gioia casalinga: battuto il Mezzocorona

La Jomi Salerno centra la sua seconda vittoria stagionale e conquista i primi due punti davanti al pubblico amico, superando nettamente il Mezzocorona con il punteggio di 41-27.
Nonostante le tante assenze con cui deve fare i conti coach Araujo - costretto a ridisegnare l’assetto con Gislimberti schierata all’ala sinistra e Lauretti Matos nel ruolo di terzino - le salernitane riescono a imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti. Dopo un avvio equilibrato (4-4), al 6’ arriva lo strappo decisivo: un break di quattro reti firmato da Rossomando, Nukovic, Gislimberti e Woller permette alla Jomi di portarsi sull’8-4, scavando il primo solco nella gara.
Il Mezzocorona prova a restare in scia, ma la squadra di casa non concede spiragli e all’intervallo il tabellone segna già 21-14. Nella ripresa le campionesse d’Italia in carica dilagano: Araujo dà spazio a tutte le giocatrici della rosa e le distanze si allargano ulteriormente, fino al +14 finale.
Una vittoria importante non solo per la classifica, ma anche per il morale, che conferma la solidità del gruppo nonostante le difficoltà legate agli infortuni.
TABELLINO
Jomi Salerno-Mezzocorona (41-27)
JOMI SALERNO: Adinolfi, De Santis, Danti, Piantini, Gislimberti 4, Gomez 5, Lauretti Matos 7, Lepori 2, Mangone 5, Nukovic 4, Rossomando 6, Salvaro 1, Woller 7. ALL. LEANDRO ARAUJO
MEZZOCORONA: Amplatz 1, Campestrini 2, Dalla Valle 2, Italiano, Maurer J., Maurer L. 1, Mazzucchi 2, Mundumbo 10, Pasolli, Pilati, Rivera Ventura, Tasinato, Tito 3, Tubi 1. ALL. SONIA GIOVANNINI