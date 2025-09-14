Calcio a 5. Vittoria all'esordio per la Feldi Eboli in Coppa Divisione Le Volpi si sono imposte 4-2 sul Mama Futsal San Marzano

Inizia con una vittoria la stagione 2025/2026 della Feldi Eboli che nel primo appuntamento ufficiale supera per 4-2 il Mama Futsal San Marzano nel primo incontro del triangolare valido per il primo turno della Coppa Divisione. Gli uomini di Antonelli dominano il primo tempo al Palacoscioni di Nocera Inferiore indirizzando la gara sin dai primi secondi gioco e portando a casa il risultato grazie ai primi squilli dei nuovi acquisti.

NUOVA LINFA – Di Stanio, Gattarelli, Calderolli, Felipinho, Caponigro. È il primo quintetto della stagione, un mix tra nuovi acquisti e vecchia guardia. Le volpi passano subito in vantaggio dopo pochi secondi, con Felipinho che inizia il suo personalissimo show della prima frazione. Il neo acquisto rossoblù prima sfonda sulla destra procurando l’autogol di un difensore avversario dopo aver messo la palla al centro, poi è bravo nel concludere una perfetta azione di squadra che vale il 2-0. Il tris arriva sempre dai suoi piedi, stavolta con una giocata da applausi calciando dalla sua metà campo dopo aver visto il portiere fuori dai pali. Si va al risposo con la Feldi avanti di tre reti. Da registrare anche l’esordio dei giovanissimi Elio Giordano e Felice Pio Di Domenico. Dopo un primo tempo a senso unico, la ripresa è più combattuta con gli ebolitani che si portano sul 4-0 grazie alla rete dell’altro neo acquisto Lavrendi, bravo a eludere l’intervento di un difensore e battere il portiere. Le volpi subiscono la reazione d’orgolio del San Marzano che segna due reti accorciando le distanze ma senza riuscire a completare la rimonta. Nel finale Caponigro fallisce un calcio di rigore per i rossoblù. Finisce 4-2 per la Feldi Eboli, settimana prossima la sfida all’Amalfi Coast per completare il triangolare e conquistare l’accesso alla fase successiva della competizione.

“Era la prima partita ufficiale, avevamo pochi giocatori della prima squadra e tanti ragazzi ma sono contento di quello che ho visto in campo. Anche i giovani si sono comportati bene, nel complesso come squadra abbiamo fatto dei buoni passi avanti dal punto di vista della tenuta e del gioco. Tre punti importanti, ora bisogna riposare e cercare di chiudere il triangolare nella prossima partita”, le parole di mister Luciano Antonelli al termine del match.

DI PADRE IN FIGLIO – Da segnalare durante questo match un momento storico per la Feldi, al minuto 18 del primo tempo l’esordio ufficiale in maglia rossoblù del giovane Felice Pio Di Domenico, figlio del patron delle volpi, riportando un così un Di Domenico in campo dopo che papà Gaetano aveva difeso la porta della Feldi Eboli nei primi della nascita della società quando ancora si giocava sui campetti in erba. Tutto e sempre nel segno e nel ricordo di nonno Felice, che da lassù avrà gioito come tutti noi.