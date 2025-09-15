Cavese, divelte le reti di protezione al Simonetta Lamberti Si lavora per permettere la disputa della sfida con il Giugliano di questa sera

Risveglio traumatico questa mattina per l’ambiente Cavese. Nella notte, le reti di protezione del Simonetta Lamberti sono state divelte. Si indaga sull'accaduto. Un gesto forte, compiuto da ignoti, per uno degli argomenti che è diventato un punto centrale nella lunga querelle della tifoseria contro le istituzioni. Sin dalle prime ore del mattino, la società è al lavoro per provare a ripristinare le condizioni delle recinzioni e permettere la disputa della sfida con il Giugliano, in programma questa sera alle ore 20:30. Resta però l’azione, apice di una battaglia portata avanti da tempo dalla tifoseria blufoncè e più volte sottoposta anche all’attenzione delle istituzioni locali. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.