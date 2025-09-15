Cavese-Giugliano si gioca. Il club metelliano: "Scongiurato il rinvio" Resterà chiuso il settore "Curva Sud Catello Mari", con i tifosi che si sposteranno nei Distinti

Un prepartita infuocata. Con una nota ufficiale la Cavese ha fatto chiarezza sull'episodio registrato nella scorsa notte al Simonetta Lamberti, con l'atto vandalico che ha divelto le recinzioni del settore della Curva Sud Catello Mari rendendolo inagibile per il match di questa sera alle ore 20,30 contro il Giugliano. Dopo una giornata intensa di lavoro, si è scongiurato il rinvio della sfida. "Un atto che non solo ha messo severamente a rischio la disputa della gara della 4° giornata di campionato Serie C Sky Wifi, ma che rallenta e complica il dialogo attivo tra il Club e gli enti interessati in materia di ordine pubblico, un dialogo che era ormai giunto ad una fase conclusiva e positiva per l’adozione di provvedimenti volti a eliminare in maniera graduale le reti dallo Stadio "Simonetta Lamberti" - si legge nella nota del club -. Soltanto grazie al lavoro celere ed efficace in totale sinergia tra le aree del Club, gli enti preposti e gli organi di Pubblica Sicurezza, si è riusciti ad evitare gravi conseguenze sportive che questo atto vigliacco perpetrato poche ore prima di un importante match avrebbe comportato danneggiando in primis la nostra squadra, l’immagine del Club e soprattutto la stragrande maggioranza della nostra splendida tifoseria".

Con la chiusura della Curva Sud, il club metelliano ha comunicato che per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento o acquistato il tagliando per la gara di questa sera, insieme ai già possessori di tagliando Distinti, potranno accedere liberamente al Settore Distinti "Eduardo Purgante", previo l'esibizione del ticket d'ingresso e di un valido documento di riconoscimento. Motivo che ha costretto a sospendere la vendita dei tagliandi per il settore perchè sold-out.