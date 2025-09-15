Salerno Basket '92, buone prove con Catanzaro e Potenza Granatine protagoniste al Torneo Lucano “Basket in Rosa”

Prosegue la marcia di avvicinamento al campionato di Serie A2 femminile 2025/26. Il Salerno Basket ’92 si è aggiudicato ieri sera la seconda edizione del Torneo Lucano “Basket in Rosa”, organizzato dalla Basilia Basket Potenza. Le granatine hanno superato in semifinale al PalaPergola le calabresi del Catanzaro Centro Basket con il punteggio di 72-50, per poi confermarsi in finale contro le padrone di casa della Basilia, imponendosi con un netto 42-80.

Ottime le indicazioni raccolte da coach Nardone al termine del torneo: le ragazze hanno mostrato motivazione, entusiasmo e partecipazione, elementi incoraggianti dopo appena due settimane di preparazione. A completare la festa granata, la nomina di Diana Valtcheva come MVP del torneo. Il percorso precampionato in vista dell’esordio casalingo fissato per sabato 4 ottobre al PalaSilvestri contro Viterbo, proseguirà il prossimo 20 settembre a Caserta contro Frascati nell’ambito della manifestazione “Peace & Play”, organizzata dalla FIP Campania.

Il vice presidente Bruno Pacifico ha così commentato il successo in quel di Potenza e il momento della squadra in generale: «Siamo molto soddisfatti della prestazione della squadra e del lavoro svolto fin qui. Il torneo ci ha dato la conferma che il gruppo è sulla strada giusta, con lo spirito e l’atteggiamento che vogliamo vedere per tutta la stagione. Questo risultato ci soddisfa ma deve essere soprattutto uno stimolo a continuare con la stessa determinazione. Complimenti alle ragazze e allo staff tecnico per l’impegno e la serietà dimostrati in queste prime settimane di lavoro».