Nuoto, successo per la decima edizione del Trofeo Città di Salerno L'iniziativa organizzata dalla ASD Peppe Lamberti Nuoto Club

Ha fatto registrare un grande successo di presenze e partecipazione la decima edizione del Trofeo Città di Salerno - Lloyd’s Baia, la gara di nuoto in acque libere, organizzata dalla ASD Peppe Lamberti Nuoto Club.

La gara FIN (rientrante, cioè, nelle competizioni della Federazione Italiana Nuoto), si è svolta sulla distanza di 2.600 metri. Ai nastri di partenza 139 iscritti, di cui 33 donne e 106 uomini. 13 gli agonisti in gara, per 5 società campane e una proveniente dal Lazio. In gara anche 126 nuotatori master per le categorie M20 a M75.

Irene Esposito del Circolo Nautico Posillipo si è imposta nella categoria Agonisti F con il tempo di 35’ 44’’. Tra i master M vittoria per Fabio Mantovani (35’55’’) del Circolo Canottieri Aniene seguito da Francesco Paolo Infrante della Polisportiva Comunale Riccione, da Massimiliano Pinto (Due Ponti Ssd), da Ivan Carucci (Peppe Lamberti And) e Mario Fimiani (Sporting Club Salerno). Nella categoria Agonisti M successo per Francesco Esposito del Gabbiano Napoli (32’ 44’’), seguito dal compagno di squadra Christian Esposito, da Claudio Cerulo (Circolo Nautico Posillipo), Karol Giuseppe Capone (Dream Team Salerno) e Marcello Lepore (Circolo Nautico Posillipo). Tra i Master F trionfo per Daniela Calvino del Nantes Club Vomero (40’19’’), seguita da Ilaria Fastiggi (41’28’’), Antonia Sirignano (Tuscolano by coretti ssd), Antonietta Di Giovannantonio (Accadueo srl Aversa) e Giulia Esposito (Circolo Nautico Posillipo)