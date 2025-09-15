Cavese-Giugliano 2-2, occasione persa per i metelliani: la vittoria non arriva Non basta il doppio vantaggio firmato da Amerighi e Orlando. Ansia per i ko di Fella e Fornito

Occasione persa. La Cavese rimanda l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Al Simonetta Lamberti, i metelliani si portano sul doppio vantaggio ma poi vengono rimontati dal Giugliano (2-2). Non bastano i gol di Amerighi e Orlando, cancellati dagli squilli ospiti di Zammarini e Nepi. I metelliani restano in zona playout con appena due punti nelle prime quattro uscite.

Prosperi riparte dal 3-4-2-1 con Orlando che fa coppia con Fella alle spalle di Guida. La partenza della Cavese è super: cross di Pelamatti per Amerighi che chiude sul secondo palo e fa esplodere il Simonetta Lamberti (1’). I metelliani sono indemoniati e spingono forte: Guida sbatte su Russo (3’), Fella si divora il raddoppio (6’). Ancora Guida ha il pallone del raddoppio ma trova la risposta di Russo (9’). Prosperi perde Fella per infortunio. Al suo posto Ubaldi. La Cavese gestisce il risultato ma nel cuore del primo tempo fa i conti anche con l’infortunio di Fornito (35’). Nel finale di tempo sono Amerighi e Guida a sfiorare il raddoppio.

La ripresa si apre con l’episodio che porta al raddoppio: Prosperi gioca l’Fvs per un fallo di Laezza su Ubaldi. L’arbitro concede il penalty che Orlando concretizza con precisione (54’). Nel momento del controllo però, la Cavese sbanda. Zammarini trova il gol del 2-1, con il Fvs che non può visionare la rete perché non funzionante (63’). La partita cambia binario, soprattutto dopo l’errore di Guida che si divora il tris. Evangelisti sfiora l’autogol (78’), poi però Boffelli deve capitolare sulla giocata di Nepi (80’). Nel finale il Giugliano spinge, i metelliani stringono i denti e rinviano ancora una volta l’appuntamento con la vittoria.