Cavese, Prosperi mastica amaro: "Col Giugliano occasione persa" Il tecnico rimanda l'appuntamento col primo successo: "Manca l'ultimo step, serve essere smaliziati"

C’è tanta delusone negli occhi di Fabio Prosperi dopo il pari della Cavese con il Giugliano. Un’occasione persa, con il doppio vantaggio cancellato dalla rimonta degli ospiti, rinviando l’appuntamento con il primo successo stagionale: “Dispiace aver pareggiato una partita dominata, soprattutto con il rammarico delle tante occasioni non sfruttate. Sarebbe stata una vittoria importante e meritata. Dopo il 2-1 ci siamo spaventati e abbiamo commesso errori banali, mancando anche in diversi contropiedi. Resta un grande peccato perché avevamo dominato, avevamo la partita in pugno e poi invece abbiamo incassato la rimonta. Poi anche aver dovuto cambiare due calciatori subito non ci ha aiutato. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, non siamo smaliziati e dobbiamo capire che le partite non sono sempre pulite ma bisogna sporcarci le mani, adattandoci alle situazioni della partita”.

Ora serve ripartire e recuperare la squadra sotto il profilo emotivo alle porte del primo tour de force stagionale. “Provo a prendermi il bicchiere mezzo pieno che c’è di questa sfida che è quello di aver portato a casa un punto. Dopo Altamura non era facile fare una prestazione così importante ed invece la squadra è riuscita a ripartire. Ora dobbiamo pensare solo a lavorare”.