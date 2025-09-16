Cavese, via libera dalla Questura per rimuovere le reti nei Distinti La stessa decisione potrebbe riguardare in futuro anche Curva Sud e Curva Nord

Continua l'impegno della Cavese per rimuovere le reti che delimitano i settori dello stadio Lamberti". Un impegno che la società aveva preso da tempo e di cui si è a lungo parlato con le autorità di pubblica sicurezza. Questa mattina è terminata la prima fase di un tavolo istituzionale durato piú di un anno con tutte le autorità preposte alla pubblica sicurezza. "La Questura di Salerno ha confermato la piena disponibilità all'emissione di provvedimento autorizzativo alla rimozione delle reti e dei pali di sostegno dal settore Distinti", ha fatto sapere il presidente Alessandro Lamberti in una nota.

"Confidando nella collaborazione della tifoseria, il corretto comportamento porterà all'agognata rimozione definitiva delle reti in Curva Sud Catello Mari e in Curva Nord dopo quasi vent’anni di attesa".

"La societá ringrazia la Questura di Salerno, la Prefettura, il Commissariato di Cava de' Tirreni, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e la Lega Serie C per il continuo confronto e la massima disponibilità ad ascoltare e comprendere la pressante richiesta di rimozione delle reti, fonte di divisione fisica ed emotiva con la Tifoseria e la cittadinanza Cavese. Un risultato ottenuto anche grazie alla competenza dei dirigenti William Trucillo, Clemente Filippi e Gianmarco Amato. Come sempre ribadito solo con il dialogo, la serietá e il lavoro quotidiano si possono raggiungere obiettivi. Questo per noi non è un punto di arrivo, ma di partenza. Forza Aquilotti".