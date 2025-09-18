Cavese, ennesimo divieto per i tifosi: niente trasferta a Casarano Nuovo stop per i tifosi metelliani

Nuovo stop per i tifosi della Cavese. Anche per la trasferta di domenica pomeriggio a Casarano, arriva un nuovo divieto di trasferta per i supporters degli aquilotti. La decisione è arrivata in mattinata, con il semaforo rosso imposto dal Questore di Lecce. Con una nota ufficiale il Casarano ha anche annunciato che, alla luce del divieto di trasferta, la Curva Sud dello stadio Capozza sarà aperta ai tifosi rossazzurri. Sono ore di attesa per la tifoseria, alle prese con la possibile decisione della Questura di Salerno di rimuovere le reti e i pali di sostegno dal settore Distinti allo Stadio Simonetta Lamberti. Solo il corretto comportamento porterà all'agognata rimozione definitiva delle reti in Curva Sud Catello Mari e in Curva Nord dopo quasi vent’anni di attesa.