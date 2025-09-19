Cavese, la società alza la voce: "Stop ai nostri tifosi discutibile" Ennesimo divieto di trasferta per i supporters metelliani: "Si perde la passione della gente"

Una nota dura. La Cavese ha ricevuto solo nel pomeriggio l'ufficialità del divieto di trasferta per i tifosi residenti nel comune di Cava de' Tirreni per la sfida di domenica pomeriggio in casa del Casarano. Con un comunicato ufficiale, il club metelliano ribadisce che "si rammarica per il ripetuto e continuo trattamento riservato alla tifoseria metelliana, non condividendo tali decisioni che vanno a ledere l'immagine della città intera oltre che a proibire alla squadra del sostegno dei propri supporters. Tralasciando motivazioni alquanto discutibili per la gara in oggetto, tali e perpetrati divieti non giovano nè al movimento calcio nè allo spettacolo che perde uno degli elementi più belli: la passione dei tifosi". Una settimana tutt'altro che facile nell'ambito tifoseria, con il problema alle recinzioni e il tavolo di confronto con le istituzioni di martedì.