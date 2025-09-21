Casarano-Cavese, le probabili formazioni: out capitan Fella, c'è Guida Contro l'ex Chiricò, i metelliani cercano il primo successo. Pesante la defezione del capitano

Tour de force con non poche defezioni. La Cavese va a caccia del primo successo. Alle ore 15:00 i metelliani scendono in campo al Capozza di Casarano, contro i pugliesi che stanno certificando con i risultati lo status di mina vagante del campionato. Un test importante per i metelliani, usciti dal campo tra i rimpianti lunedì scorso nel pari interno con il Giugliano incassato in rimonta dopo l’iniziale doppio vantaggio.

A rendere più complicata la missione pugliese anche la mannaia degli infortuni. Capitan Fella sarà out per una piccola infrazione al piede sinistro. Indisponibile anche Fornito, ko per un forte trauma contusivo all’anca destra. “Sicuramente questi impegni ravvicinati ci permetteranno di capire a che punto stiamo e soprattutto di verificare le possibilità che avrà chi finora ha giocato meno. Mancheranno anche Awua e Macchi, anch’essi probabilmente disponibili per mercoledì per uno spezzone di gara”, le parole di mister Prosperi. Il tecnico ripartirà dal 3-4-2-1 con novità in attacco: conferme per Orlando e Guida, mentre sulla trequarti nuova chance per Diarrassouba.

CASARANO-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Celiento, Lulic, Gyamfi; Di Dio, Maiello, Logoluso, Pinto; Chiricò, Malcore, Millico.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Amerighi, Munari, Suplja, Pelamatti; Orlando, Diarrassouba; Guida.