Casarano-Cavese 3-0, nuovo passo falso per i metelliani In Puglia, i metelliani crollano nel finale. Prosperi espulso. La prima vittoria non arriva

Pesante ko per la Cavese. I metelliani cadono a Casarano, sconfitti dai pugliesi (3-0). Malcore nel primo tempo, Zanaboni e D’Alena nell’ultima parentesi di gara rifilano una nuova sconfitta ai blufoncè, fermi a quota due punti, alle prese con l’emergenza infortuni e ora anche con i primi segni di tensione. Soprattutto sulla testa di mister Prosperi, espulso nel finale di gara.

La Cavese si presenta con il solito 3-4-2-1: Boffelli è protetto dal pacchetto arretrato con Evangelisti, Piana e Loreto. Sulle fasce Pelamatti va in panchina per affaticamento muscolare: Amerighi e Diarrassouba agiscono larghi, in mediana Munari e Barone. Più avanzati Orlando e Ubaldi dietro all'unica punta Guida. La Cavese trema su un tentativo di Cajazzo (3’) ma prova a rispondere colpo su colpo. Orlando è il più in palla. Ma alla prima sbandata arriva il vantaggio del Casarano: errore di Barone e palla in profondità di Chiricò per Malcore che fa 1-0 (13’). La Cavese è tutta nelle accelerate di Orlando e paga il clamoroso errore di Guida che si divora il pari (31’). Nel finale di tempo Malcore sfiora il gol del 2-0 (42’).

Nella ripresa è Ubaldi ad avere per primo la chance del pari ma il calciatore ospite manca l’appuntamento facile col gol (51’). Serve un super Boffelli per tenere in vita gli aquilotti sul colpo di Cajazzo (58’). La partita s’incanala su ritmi bassi e spezzettati. La Cavese cerca le idee per provare il forcing finale ma incassa il colpo del 2-0 che chiude il match: Chiricò inventa per Zanaboni che batte Boffelli (80’). La Cavese si gioca anche il Fvs ma il gol è confermato. Prosperi esplode e viene espulso. La Cavese è tutta in una punizione del solito Orlando che sfiora l’incrocio (83’). Nel finale arriva il tris con Zanaboni che serve D’Alena: il centrocampista fa 3-0 e manda al tappeto gli aquilotti (90’).

