Nasce Itsvil Salerno Basket, la pallacanestro ritorna in città Sinergia con la Hippo Basket: “Diamo spazio ai talenti”

“Diamo spazio ai talenti”: è questo il concept che guida ITSVIL, azienda salernitana leader a livello nazionale nel settore IT, e che ispirerà anche l’ITSVIL Salerno Basket, la nuova società di Serie D nata dalla collaborazione con l’ASD Hippo Basket Salerno, realtà sportiva con oltre 250 tesserati impegnata in 12 campionati federali. La formazione rappresenta oggi l’unica squadra senior di basket della città.

Sabato, alle 19.30, presso l’ITSVIL Arena – PalaSilvestri di Matierno, si terrà la prima partita casalinga contro Minibasket Battipaglia. Alla conferenza stampa hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni locali e i protagonisti del progetto, che hanno illustrato obiettivi e prospettive di questa nuova avventura sportiva.

Carlo Mancuso, CEO di ITSVIL e presidente di ITSVIL Salerno Basket, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

«Salerno meritava di avere di nuovo una squadra di basket senior. Come azienda abbiamo deciso di investire in questo progetto per restituire qualcosa al nostro territorio, con l’orgoglio di rappresentarlo dentro e fuori dal campo».

Sulla stessa linea il presidente di Hippo Basket Salerno, Giosafat Frascino, che ha evidenziato il valore della collaborazione:

«Quella con ITSVIL è una grande sinergia, che non punta solo a far bene in campionato ma vuole costruire un movimento duraturo. Il nostro obiettivo è far crescere i giovani e offrire alla città un punto di riferimento sportivo che vada oltre il calcio».

Il capitano della squadra, Giuseppe Scolpini, ha espresso emozione e motivazione in vista dell’esordio stagionale:

«Sabato contro Battipaglia sarà un momento speciale: sono emozionato ma anche molto motivato. Insieme ai miei compagni vogliamo dare il massimo per onorare questa maglia e i nostri tifosi».

A portare i saluti istituzionali è stato l’assessore alle Attività produttive e al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, che ha ribadito il sostegno dell’amministrazione: «Questa nuova squadra rappresenta un’occasione importante per la città. Come Comune saremo al fianco di ITSVIL Salerno Basket, con l’impegno a supportarne la crescita e lo sviluppo, perché è fondamentale che Salerno torni ad avere un ruolo nel panorama cestistico». L’evento si è concluso con la presentazione delle maglie ufficiali della stagione e del roster che affronterà il prossimo campionato di Serie D.

