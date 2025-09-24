Cavese-Latina, le probabili formazioni: Prosperi: "Ho fiducia nel gruppo" I metelliani a caccia del primo successo. Il tecnico: "Partita importante non solo per me"

Cancellare il blackout di Casarano e ottenere il tanto agognato successo. Cavese-Latina rischia di essere già un esame probante per la panchina di Fabio Prosperi. Dopo appena due punti raccolti nelle prime quattro gare, e con un clima d’insoddisfazione che ha rapito l’ambiente, alle 18:30 i metelliani vanno a caccia del classico successo scacciacrisi per dare respiro al tecnico e soprattutto alleggerire una classifica deficitaria. Prosperi non sarà panchina, costretto a scontare il primo di due turni di stop, e non si sente a rischio: “Affrontiamo una partita importante, siamo alla sesta giornata, è ancora presto. Mi metto sempre in discussione ma sono sereno e contento di quello che la squadra mi sta dando, quindi consapevole delle nostre forze. Ho fiducia in quello che stiamo facendo. Questa è una partita importante non per me ma per la Cavese. Resto indifferente alle critiche”.

Per la sfida con il Latina possibile innesto da titolare per Suplja in mezzo al campo mentre in attacco Sorrentino può far parte del tridente con Orlando e Guida. Recupera Pelamatti, così come Macchi che potrebbe dare un turno di riposo ad Amerighi. Possibile panchina per Fella e Fornito, ancora alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni.

Cavese-Latina, le probabili formazioni:

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Macchi, Munari, Supjla, Pelamatti; Orlando, Sorrentino, Guida.

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Calabrese, Parodi, Marenco; Pace, De Ciancio, Hergheligiu, Ciko, Ercolano, Parigi, Riccardi.