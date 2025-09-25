Cavese, ko col Latina e ultimo posto. Prosperi ora trema La panchina del tecnico ora inizia a traballare. Monopoli può essere già decisiva

Crisi nera. La Cavese sprofonda e ora vede le streghe. La sconfitta interna con il Latina (0-2 al Simonetta Lamberti) allunga a sei la striscia di partite senza vittorie in campionato. Quella casalinga, che vale anche l'ultimo posto, però rischia di avere strascichi pericolosi. Soprattutto per la panchina di Fabio Prosperi che ora traballa. Per l’allenatore di Pescara rischia di essere determinante la trasferta di Monopoli. La società si aspetta un segnale, una risposta emotiva dopo lo scontro diretto con il Latina che ha lasciato sensazioni tutt’altro che positive. Il tecnico non sarà in panchina, costretto a scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediata con il Casarano.

In conferenza stampa, Umberto Di Giacomo ha fatto il punto della situazione: “Questa è stata la prima gara in cui non abbiamo offerto una prestazione all’altezza. La responsabilità è soprattutto nostra, dello staff tecnico, che deve capire perché la squadra non è riuscita a esprimersi come dovrebbe. Il doppio impegno ravvicinato può aver inciso, ma non penso sia un problema fisico: credo piuttosto sia anche una questione di fiducia, viste le ultime partite. L’unico modo per uscire da questo momento difficile è continuare a lavorare. E i ragazzi lo stanno facendo. In realtà, a parte questa partita, non abbiamo sempre offerto prestazioni negative e penso che i punti raccolti siano meno di quelli che avremmo meritato”.