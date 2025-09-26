Pallamano A1. Jomi Salerno attesa a Teramo per la terza giornata Araujo: "Serviranno grande attenzione e massima concentrazione per tutti i sessanta minuti"

La Jomi Salerno torna in campo domani, sabato 27 settembre, per la terza giornata di Serie A1. Le campionesse in carica saranno impegnate in trasferta sul parquet del Pala San Nicolò di Teramo, con fischio d’inizio alle ore 19. La formazione abruzzese arriva alla sfida dopo un avvio di stagione caratterizzato dalla sconfitta all’esordio contro Cassano, e dall’immediata reazione alla seconda giornata con il successo sul Cellini Padova. Le salernitane, reduci da un avvio convincente e determinate a proseguire il loro percorso, si presentano alla gara con la consapevolezza che ogni partita in questa fase iniziale del campionato rappresenta un test importante, sia sul piano tecnico che su quello mentale.

Mister Leandro Araujo ha analizzato così il momento della squadra: «In queste due settimane ho lavorato prima con le atlete rimaste a Salerno e successivamente, con il rientro dalle nazionali, abbiamo potuto ritrovare il gruppo al completo. Ho scelto di dare anche un po’ di riposo per permettere alle ragazze di staccare e ricaricare le energie, perché la stagione sarà lunga e impegnativa. A Teramo ci attende una partita tutt’altro che semplice: serviranno grande attenzione e massima concentrazione per tutti i sessanta minuti. Abbiamo lavorato con intensità durante la settimana, curando i dettagli, affinché tutto possa andare nel verso giusto. L’obiettivo è crescere gara dopo gara e trovare sempre maggiore continuità».