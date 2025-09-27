Cavese, Prosperi verso il Monopoli: "Sereno del mio lavoro, ora serve coraggio" Il tecnico non sente la pressione del momento "no". In Puglia senza Piana e col dubbio Fella

Fabio Prosperi non molla. Il tecnico della Cavese, alla vigilia della sfida con il Monopoli, ha parlato in conferenza stampa: “Sono sereno del lavoro che stiamo facendo. Ognuno giudico per la propria area di competenza. Io sto cercando di fare tutto con professionalità e serietà, caratteristiche che non devono essere mai intaccate. Non ho dubbi su ciò che stiamo facendo ma lascio il giudizio ad altri”. Lo scoglio però resta lo zero alla voce “vittorie” fin qui in campionato: “Il calcio è fatto di risultati sicuramente. Al momento siamo in difficoltà e ci sono diversi fattori. Se non arriva la vittoria vuol dire che avrò fatto degli errori. Magari potevo incidere meglio ma non è solo mia la responsabilità. La squadra è abbattuta perché secondo me con il Latina è stata la prima prestazione meno positiva rispetto alle altre. In passato eravamo riusciti a fare prove importanti invece mercoledì è stata una partita sporca. Ai ragazzi ho rimproverato di aver avuto poco coraggio con il Latina. Forse dovevo infonderglielo prima però non meritavamo di perdere, pagando errori nostri”.

Tegola Piana, dubbio Fella

Lo sguardo è proiettato alla sfida con il Monopoli. Prosperi non si sbilancia su novità di formazione ma c'è da fare i conti con la tegola Piana e con le condizioni non ottimali di Fella e di Awua: “Per fare scelte importanti c’è bisogno anche di avere la possibilità di farle. Affronteremo un organico diverso dal nostro, con ambizioni diverse. Però noi scenderemo in campo con la volontà di fare la partita migliore che avremo nelle nostre corde".