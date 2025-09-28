Monopoli-Cavese, le probabili formazioni: Prosperi si gioca tanto Alle ore 20:30 i metelliani devono uscire dalla crisi e dare stabilità alla panchina del tecnico

Serata determinante. Monopoli-Cavese rischia di essere un esame importante per i metelliani e per la panchina di Fabio Prosperi. Dopo la falsa partenza, con l’ultimo posto in classifica, i blufoncè devono fare punti in casa del Monopoli (fischio d’inizio alle ore 20:30). Una trasferta non facile quella in Puglia, in un momento non facile per l’ambiente campano, con il susseguirsi di voci su un possibile ribaltone tecnico da spazzare via con una prova convincente dopo il passo falso interno con il Latina.

Le scelte di Prosperi

Per la Cavese però ci sarà da fare i conti con defezioni importanti. In difesa alza bandiera bianca capitan Piana, fermato da un problema fisico. In mezzo al campo nuovo stop per Awua. Preoccupa invece il forfait in attacco di Fella: il leader tecnico, rischiato con il Latina, ha dovuto nuovamente fermarsi. Non ci sarà e lascerà il posto di centravanti titolare a Guida, supportato da Orlando e Diarrassouba. In difesa, a protezione di Boffelli, la linea a tre composto da Evangelisti, Cionek e Loreto. In mezzo al campo invece Amerighi e Pelamatti sono le due certezze, con Fornito e Munari in cabina di regia.

Monopoli-Cavese, le probabili formazioni:

Monopoli (3-5-2): Piana; Viteritti; Miceli, Piccinini; Imputato, Battocchio, Falzerano, Greco, Rossi; Fall, Tirelli.

Cavese (3-4-2-1): Boffelli, Evangelisti, Cionek, Loreto; Amerighi, Munari, Fornito, Pelamatti; Orlando, Diarrassouba; Guida.