Un salernitano sul tetto del mondo con la Nazionale di pallavolo maschile Ha "accompagnato" gli azzurri nel trionfo di Manila

Sul tetto del mondo, insieme alla Nazionale italiana di pallavolo maschile, c’è anche un po’ di Salerno. Della spedizione azzurra che ha trionfato a Manila fa parte anche Alfonso Maria Salsano, fotoreporter di Baronissi che, da bordocampo, ha immortalato le prodezze dei ragazzi di Fefè De Giorgi. Scatti che resteranno per sempre nella storia dello sport italiano e che ben rappresentano uno dei momenti più vincenti della pallavolo azzurra, campione del mondo sia con la squadra maschile che con quella femminile.

Foto che hanno fatto il giro del mondo, in grado di emozionare e catturare istanti unici, irripetibili, da brividi. Emozioni vissute con la pelle d’oca anche da Alfonso Maria Salsano che, dopo la semifinale vinta contro la Polonia, non ha trattenuto le lacrime, scoppiando in un pianto liberatorio. Anche questo uno scatto che è entrato nella storia del trionfo azzurro e che farà da copertina per sempre al libro dei ricordi di un professionista salernitano arrivato sul tetto del mondo.