Monopoli-Cavese 0-2, blitz dei metelliani: primo successo e Prosperi respira Decidono i gol di Macchi e Sorrentino. Ora il derby con la Salernitana

Colpo pesantissimo. La Cavese risorge, spazza via le critiche ed espugna Monopoli (0-2). In Puglia, i metelliani trovano il primo successo stagionale grazie ai gol di Macchi e Sorrentino. Una vittoria di vitale importanza per i metelliani e soprattutto per Fabio Prosperi. Il tecnico respira, si assicura il derby con la Salernitana che sarà il vero esame per la stagione dei blufoncè.

La Cavese riparte dal 3-4-2-1 con sorprese in attacco: Diarrassouba agisce da esterno così come Macchi, mentre sulla trequarti ci sono Orlando e Sorrentino alle spalle di Ubaldi. I metelliani approcciano con il piglio aggressivo e con la fame di aggredire alto il Monopoli. Da una riconquista veloce, Sorrentino perde l’attimo giusto per colpire dal limite (7’). I metelliani spingono e in mischia vanno vicini al vantaggio prima con Ubaldi e poi con Loreto (9’). Il Monopoli si scuote e con Imputato trova l’esterno della rete (14’). La partita si accende: Sorrentino di testa mette alto sopra la traversa (19’) ma poi la squadra ospite rischia su un colpo di testa di Fornito che Boffelli deve deviare in angolo (26’). Il finale di tempo è un forcing metelliano: prima Ubaldi e Orlando non trovano l’appuntamento con il gol (32’), poi Sorrentino si fa murare da Piana (33’). Alla fine il vantaggio arriva: Sorrentino sbatte ancora su Piana ma sulla ribattuta Macchi è il più veloce per il gol dello 0-1 (40’).

La ripresa si apre con un regalo del Monopoli: errore in impostazione e assist per Sorrentino che fa secco Piana e fa 0-2 (48’). La Cavese ha il merito di controllare la partita ma anche il demerito di sprecare occasioni in serie con Orlando (64’), Fella (87’) e Guida (90’). Nel finale Spanò si divora il gol del possibile 1-2 ma poi è festa per la Cavese che si sblocca e guarda al derby con tanta serenità in più.