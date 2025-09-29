Cavese, a Monopoli vittoria e consapevolezze: "Scacciata via la negatività" Prosperi allontana le voci sul suo futuro. Il vice Di Giacomo: "Prestazioni ci sono sempre state"

La Cavese si rialza. La vittoria a Monopoli permette agli aquilotti di rialzarsi, di scacciare via la crisi e ora concentrarsi sul derby con la Salernitana con una ventata di fiducia e nuove consapevolezze. I gol di Macchi e Sorrentino una boccata d’aria nuova, fondamentale anche per stoppare il traballare della panchina di Fabio Prosperi. Il tecnico ieri era in tribuna causa squalifica e riprenderà posto all’Arechi, per la sfida cerchiata in rosso sul calendario dal presidente Lamberti e dalla tifoseria blufoncè. A parlare nel post-partita il vice Di Giacomo: “Con questa partita abbiamo valorizzato tutto il nostro lavoro. Con il Latina avevamo sbagliato la prestazione, non giocando al meglio. Qui invece la squadra ha ritrovato la sua compattezza e raccoglie un risultato importante, fondamentale per l’intero ambiente e premia il lavoro dell’intero staff. Abbiamo scacciato via un po’ di negatività ma serve equilibrio”.

Dalla paura di un possibile ribaltone alla nuova iniezione di entusiasmo: “Non si può giudicare questo percorso solo per i risultati – le parole di Di Giacomo -. La prestazione di Monopoli non è tanto lontana anche da parentesi di partite disputate e dalle quali non abbiamo raccolto il massimo. Invece questa vittoria ora è fondamentale anche e soprattutto per il morale dei calciatori. Una possibile ripartenza? Ci auguriamo di sì, rispetto alle altre settimane portiamo a casa una vittoria importante”.