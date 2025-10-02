Si alza il sipario sulla stagione della Rari Nantes ma resta il nodo "Vitale" Lavori all'impianto, da dicembre la squadra costretta a traslocare. Gallozzi: pronti a dare tutto

La Stazione Marittima di Salerno ha ospitato la presentazione ufficiale della stagione agonistica 2025/2026 della Rari Nantes Nuoto Salerno. Alla presenza delle istituzioni cittadine, degli atleti, dei dirigenti, dello staff tecnico, della squadra femminile e del settore giovanile, la società ha illustrato gli obiettivi e le sfide del campionato di Serie A1, che prenderà il via sabato 4 ottobre con la gara inaugurale contro la Pro Recco.

Ha introdotto la serata il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha augurato alla squadra una stagione ricca di soddisfazioni e ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire i lavori necessari per restituire alla città una piscina Vitale adeguata alle esigenze della Serie A1 e di tutte le società di nuoto e pallanuoto presenti sul territorio. Il consigliere comunale e presidente della Commissione Sport, Rino Avella, ha confermato la volontà di avviare in tempi rapidi gli interventi indispensabili per mettere a disposizione della cittadinanza e delle società sportive un impianto funzionale e moderno.

Il presidente Enrico Gallozzi, nel suo intervento, ha sottolineato il valore del risultato ottenuto con la promozione e le difficoltà che attendono la squadra in questa nuova stagione: “Siamo consapevoli che il campionato sarà particolarmente impegnativo e che dovremo affrontare ulteriori difficoltà, a partire dalla chiusura temporanea del nostro impianto, prevedibilmente a partire da dicembre. Sarà necessario allenarci in strutture diverse e disputare le partite lontano dai nostri tifosi, che rappresentano per noi un sostegno fondamentale. Tuttavia, è proprio dalle difficoltà che la Rari Nantes ha sempre saputo trarre forza e motivazioni, e sono certo che anche quest’anno sarà così”.

Il tecnico Christian Presciutti, alla sua terza stagione sulla panchina giallorossa, ha presentato la nuova squadra: “Il campionato si preannuncia difficile ma stimolante. Abbiamo un gruppo molto giovane, con ambizione e umiltà, e il nostro obiettivo è crescere insieme e difendere con determinazione la Serie A1”.

La rosa 2025/2026

La squadra che affronterà la nuova stagione si presenta con un mix di giovani provenienti dal settore giovanile, giocatori di esperienza e rinforzi internazionali.

Gabriele VASSALLO (Salerno, 01/05/1993)

Aniello MILIONE (Salerno, 10/07/2001)

Andrea TORTORELLA (Milano, 06/05/2009)

Antonio Francesco DE SIMONE (Cosenza, 11/12/2006)

Andrea Domenico FORTUNATO (Salerno, 20/08/2001)

Antonio CHIANESE (Napoli, 11/02/2009)

Kenta ARAKI (Fukuoka, Giappone – N.O. Larissa, GRE)

Donato PICA (Salerno, 18/10/1991)

Marco DE FEO (Salerno, 13/03/2009)

Mattia FORTUNATO (Nocera Inf., 01/07/2004 – Acquachiara ATI 2000)

Paolo BORSELLINO (Salerno, 09/07/2009)

Gabriele PIERNO (Salerno, 20/08/2008)

Roberto AGULHA DE FREITAS (San Paolo, BRA – 03/04/1997)

Daniel Afonso GALLOZZI (San Paolo, BRA – 03/03/1994)

Denis DO CARMO (Sete, FRA – 18/11/1996 – Sete Natation)

Gennaro PARRILLI (Napoli, 31/08/1993)

Alessio PRIVITERA (Catania, 16/02/1993)

Francesco SIFANNO (Bari, 12/06/2006)

Il settore giovanile

Durante la serata è stato sottolineato il valore del vivaio giallorosso, che nella scorsa stagione ha ottenuto risultati di rilievo come: il quinto posto nazionale dell’Under 16; le convocazioni azzurre dei nostri due campioni europei Paolo Borsellino e Antonio Chianese, protagonisti della vittoria agli Europei U16; le altre formazioni giovanili stabilmente a ridosso delle Final Eight.

Debutto stagionale

Sabato 4 ottobre 2025 la Rari Nantes Salerno attende alla Vitale la squadra dei campionissimi della Pro Recco. Fischio d’inizio ore 15:00, ingresso gratuito.