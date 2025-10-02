Donne per le donne: presentata la squadra "Salerno Basket 92" Confindustria a supporto del club nel campionato di A2

Donne per le donne e con le donne, dall’impresa allo sport: il valore di fare squadra e di esserlo anche nella pallacanestro passando per il supporto dell’imprenditoria tutta rosa unita sotto la bandiera del Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno guidato da Elena Salzano. Due presidenti, un unico obiettivo: fare rete in un’ottica di sinergia per lo sport cittadino e per una società che è quella del Salerno Basket 92 che con grandi sacrifici riesce a portare in alto il nome della città con un campionato di A2 disputato per il secondo anno consecutivo.

Il Salerno Basket ’92 ha tolto i veli e si è presentata ufficialmente alla stampa e alla città in vista della stagione 2025/26, che vedrà ancora le granatine ai nastri di partenza del campionato di Serie A2 femminile dopo la brillante salvezza ottenuta nello scorso torneo.

Questa mattina l’evento di presentazione ufficiale del rinnovato roster guidato da coach Fabio Nardone presso la sala convegni di Confindustria Salerno, in via Madonna di Fatima 194. Per l’occasione sono intervenuti Angela Somma e Aurelio De Sio, rispettivamente presidente e direttore sportivo con Elena Salzano, Presidente del Comitato femminile plurale di Confindustria Salerno.

“Le donne quando fanno squadra sono imbattibili! Insieme possiamo dare vita a una forte e autentica sinergia creatrice per risultati che, diversamente, sarebbero inaccessibili - ha dichiarato la presidente Elena Salzano. Con questa iniziativa vogliamo centrare un successo collettivo, non personale. La complessità del gioco della pallacanestro è affine a quella della guida di un’azienda. In campo, come nella vita e nelle nostre imprese, sono i valori a dover vincere. E i nostri si identificano in quelli del Salerno Basket 92: passione, sacrificio, impegno, ma anche gusto della sfida, sana competizione, inclusività e collaborazione”.

“Stiamo per affrontare un campionato molto importante a livello nazionale - ha dichiarato la presidente del Salerno Basket 92 Angela Somma - la squadra è stata rinnovata e sabato 4 ottobre si apre un nuovo cammino che speriamo di inaugurare con il piede giusto. Lo sport femminile purtroppo viene poco considerato, per questo assume ancora più valore la scelta del CFP e della sua presidente Elena Salzano di sostenerci, credendo nella mission sportiva e sociale del Salerno Basket 92”.

Il Salerno Basket ’92 inizierà il suo cammino stagionale sabato 4 ottobre alle 19:30 tra le mura amiche del PalaSilvestri contro la neopromossa Terme SalusAnts Viterbo.