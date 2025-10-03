Cavese, mondo del tifo lutto: scomparsa Caterina D'Amato Anche il club metelliano ha espresso vicinanza alla famiglia: "Sei stata una guerriera"

La città di Cava de' Tirreni incassa un lutto doloroso. Questa mattina si è spenta Caterina D'Amato, molto nota e apprezzata dalla comunità metelliana. Domenica mattina alle ore 09:00 i funerali presso la Chiesa di Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Alle prese con una lunga battaglia personale, la donna non ha fatto mai mancare il suo amore per la sua città e per la Cavese. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio. Anche il club metelliano ha reso noto un comunicato stampa: "La Cavese 1919 Srl in tutte le sue componenti, porge le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia D’Amato, per la tragica scomparsa di Caterina. Una guerriera, dal grande cuore blufoncè, che nella sua vita è sempre stata esempio di passione ed attaccamento ai nostri colori, non facendo mai mancare il suo supporto seppur lontana dalla nostra città. Siamo certi che anche da lassù continuerai a tifare la tua amata Cavese. Fai buon viaggio".