Power Basket Nocera, esame di maturità contro San Severo Coach Sanfilippo punta sulla forza del gruppo in vista del match di domenica

La Power Basket è pronta a tornare in campo per un mese denso di impegni. Questa domenica 5 ottobre i ragazzi di coach Sanfilippo viaggiano per la prima trasferta stagionale sul difficile campo di San Severo, con palla a due alle ore 18. Al Palasport “Falcone e Borsellino” andrà in scena una partita tra compagini che si equivalgono, entrambe desiderose di portare a casa i primi due punti della stagione. Nelle prime due uscite stagionali, San Severo è stata leggermente carente sui rimbalzi (33 di media, contro i 40 della Power all’esordio contro Caserta). È, però, una squadra che sa essere pericolosa e che non ha sfigurato all’esordio con Faenza. Massima attenzione per Matteo Gherardini, forte centro e top scorer con 20 punti di media.

Coach Sanfilippo (Power Basket Nocera) ha affermato: “Le sensazioni sono buone, veniamo da una buona settimana di allenamento e ci apprestiamo a giocare contro una squadra che viene da una sconfitta interna e che pertanto vorrà fare bene”. Per il tecnico dei gialloblù l’approccio alla gara sarà importante. “Dobbiamo provare a giocare la nostra pallacanestro, così come essere in grado di riconoscere le qualità individuali e collettive degli avversari”. Un tema chiave, considerando che “In questa fase non ci sono equilibri consolidati, siamo ancora alle prime giornate - spiega Sanfilippo - e bisogna essere pronti a tutto”.

Poi, focus sull’importanza del gruppo e di remare tutti nella stessa direzione. “È importante che ogni tesserato faccia la differenza - spiega il coach della Power -. Ci sono tante gare in pochi giorni e dovremo essere concentrati, flessibili, capaci di passare da una richiesta all’altra nel giro di pochi giorni”. Sanfilippo segnala due elementi cardine che non devono mai mancare: La voglia di lottare insieme e di passarsi la palla. Poi, bisogna essere elastici nel leggere rapidamente le situazioni. E tutti devono farsi trovare pronti”.

Infine, Sanfilippo chiosa sull’importanza del percorso casalingo. “L’esordio al PalaCoscioni ci ha dato vibrazioni positive e i ragazzi le hanno avvertite. Il campionato è lungo e molto impegnativo ed è chiaro che sul nostro campo dovremo avere una spinta positiva, grazie all’atmosfera del PalaCoscioni e al calore di tutta Nocera”.

Quella di San Severo sarà la prima di sette partite in calendario per il mese di ottobre. Dopo un settembre “leggero”, con gli ultimi scrimmage e l’esordio con Caserta, si entra nel vivo della stagione.