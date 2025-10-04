Cavese, Prosperi pensa al tridente per colpire la Salernitana Possibile rilancio dal 1' di Piana e Fella. E i tifosi preparano la "carica" per il derby

Le risposte positive arrivate a Monopoli sono il punto di partenza. La Cavese respira, si prepara a vivere l’attesissimo derby senza l’assillo della vittoria che non arrivava o dell’ultimo posto in classifica. L’exploit in Puglia ha permesso anche al tecnico Fabio Prosperi di tirare un sospiro di sollievo, fermare il traballare di una panchina si era fatto più forte dopo il passaggio a vuoto interno con il Latina. Ora invece la tensione e l’atmosfera del derby sono ossigeno da respirare a pieni polmoni per provare a realizzare un colpo che sarebbe storico. In vista della delicata giornata di domani, nessuna rifinitura a porte aperte ma il popolo degli aquilotti è pronta a caricare la squadra alla partenza per Salerno, ultimo abbraccio a causa del divieto di trasferta.

Per la sfida dell’Arechi, il tecnico dei metelliani può sorridere per i recuperi di Piana, pronto a riprendere posto nel cuore della difesa, ma anche con le condizioni in miglioramento di Fella. Il capitano, non al top per un problema al piede, potrebbe prendere posto sulla trequarti al fianco di Orlando, con Sorrentino soluzione come centravanti per provare a non dare punti di riferimento alla difesa granata. Sulle fasce si ripartirà invece da Macchi e Diarrassouba: i due esterni hanno dimostrato solidità e soprattutto si sono rivelati un fattore a Monopoli. Possibile nuova chance dal 1’.