Jomi Salerno sul velluto, archiviato il primo atto contro il Ferizaj

La Jomi Salerno archivia con una netta vittoria il primo round del secondo turno di EHF European Cup contro il Ferizaj (20-39). Alla Palestra Palumbo la gara resta equilibrata solo nei primi quindici minuti, poi le campionesse salernitane prendono il largo e blindano il risultato.
L’avvio vede le due squadre fronteggiarsi punto a punto, ma la svolta arriva al quarto d’ora grazie al break firmato da Asia Mangone che con due reti consecutive sigla il sorpasso sul 6-8. Da lì in avanti le ragazze di coach Araujo aumentano i ritmi e chiudono la prima frazione sul 10-17, con il sigillo finale di Lanfredi.
Nella ripresa il copione non cambia: Salerno controlla, mentre le kosovare provano a reagire con la mossa dell’extra player voluta da coach Petkovski. Tuttavia gli errori in attacco e le palle perse del Ferizaj favoriscono ulteriormente la fuga della Jomi, che allunga in maniera definitiva.
Tra le protagoniste anche Antonella Piantini, decisiva sia tra i pali con tre parate dai sette metri sia in fase realizzativa, con quattro gol messi a referto. Stasera, sempre alla Palumbo di Salerno alle ore 18:00, andrà in scena la seconda sfida di questo round europeo.
TABELLINO
KHF FERIZAJ - JOMI SALERNO 20-39 (1.t. 10-17)
JOMI SALERNO: Adinolfi, Mangone 7, Dalla Costa 6, Lepori, Rossomando 2, De Santis, Woller 3, Danti, Lanfredi 3, Lauretti Matos 2, Salvaro, Nukovic 4, Gislimberti 6, Gomez 2, Piantini 4. ALL. LEANDRO ARAUJO
KHF FERIZAJ: Mullakadrija, Kelmendi 3, Esati 3, Sadiku, Mehmeti 4, Kongjeli 3, Kurtaj, Stagova, Dinolli 2, Matarova 4, Zhegrova, Bojanic, Zeneli 1, Hysa. ALL. ZORAN PETKOVSKI