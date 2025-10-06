Pallamano, la Jomi Salerno serve il bis in Europa e si qualifica per il round 3 Martedì a Vienna il sorteggio del prossimo turno

La Jomi Salerno prosegue senza esitazioni il proprio cammino in Europa. Dopo il netto successo per 20-39 nella gara d’andata del secondo round di EHF European Cup, la formazione campana ha ribadito tutta la propria superiorità anche nella sfida di ritorno, superando il Ferizaj con il perentorio punteggio di 44-19. La partita ha confermato in pieno quanto visto nel primo confronto: la Jomi ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, indirizzando subito l’incontro a proprio favore.

La solidità difensiva e la varietà di soluzioni offensive hanno permesso alla squadra guidata da coach Araujo di mantenere sempre ampio margine nel punteggio, concedendo ben poco alle avversarie. Fondamentali le ampie rotazioni effettuate nell’arco del match: per la Jomi, infatti, si trattava della quarta partita disputata in appena sette giorni, e la possibilità di far girare l’organico ha permesso di preservare energie preziose e di coinvolgere tutte le giocatrici. Grazie a questo doppio successo, la Jomi Salerno conquista l’accesso al Round 3 della EHF European Cup.

Il sorteggio del prossimo turno si terrà a Vienna, martedì 7 ottobre, e definirà il nuovo ostacolo europeo sulla strada della formazione campana. Consolidata la fiducia e l’entusiasmo, la squadra guarda ora ai prossimi impegni stagionali con crescente ambizione e consapevolezza.

TABELLINO

JOMI SALERNO 44-19 (1.t. 22-11)

JOMI SALERNO: Adinolfi, Mangone 5, Dalla Costa 6, Lepori 5, Rossomando, De Santis, Woller 4, Danti, Lanfredi 3, Lauretti Matos 2, Salvaro 7, Nukovic 5, Gislimberti 3, Gomez 3, Piantini 1. ALL. LEANDRO ARAUJO

KHF FERIZAJ: Mullakadrija, Kelmendi 2, Esati 2, Sadiku, Mehmeti 2, Kongjeli 8, Kurtaj, Stagova 1, Dinolli, Matarova 3, Zhegrova, Bojanic, Zeneli 1, Hysa. ALL. ZORAN PETKOVSKI