Power Basket Nocera, non basta il cuore: a San Severo arriva un altro ko Coach Sanfilippo bacchetta i suoi: "Non possiamo essere così morbidi"

La Power Basket Nocera torna in campo dopo l’esordio stagionale contro la JuveCaserta al PalaCoscioni. Inizia un lungo mese denso di impegni: per la compagine di Nino Sanfilippo, ben 7 gare di regular season. La prima nel bellissimo palazzetto di San Severo, il PalaSport “Falcone e Borsellino”.

Partita che si stappa velocemente, con attacchi precisi da un lato e dall'altro. Il principale duello è quello tra i due centri, con Gherardini (San Severo) che parte fortissimo. La gara è equilibrata e dopo meno di 4 minuti si è già sull’11-10 per i padroni di casa, con le due formazioni che sembrano prediligere maggiormente la fase offensiva. A 3 minuti dal termine del quarto arriva il primo allungo firmato Bugatti, che lasciato colpevolmente solo piazza la tripla del 20-14. Coach Sanfilippo chiama poco dopo il primo time-out della gara dopo una brutta gestione di Misolic sotto canestro. Gherardini infiamma il pubblico con i suoi movimenti nel pitturato che imbrigliano la difesa della Power. Il primo quarto si chiude sul 30-21 in favore dei padroni di casa e al rientro la storia non cambia, con San Severo maggiormente in partita e aggrappata alle spalle di Gherardini. Ci vuole il miglior Nonkovic per provare a riequilibrare le sorti della gara piazzando un mini parziale di 4-0. Czerapowicz piazza la prima tripla della sua serata e finalmente gli ospiti tornano a far sentire il fiato sul collo dell’avversario. È un festival di punti e l’ultimo assalto del primo tempo premia gli ospiti, che accorciano fino al 46-45.

La ripresa si apre con Nonkovic ancora protagonista che regala il massimo vantaggio Power (+3). San Severo non ci sta e reagisce immediatamente, guidato da un Bugatti in stato di grazia.I padroni di casa non si fermano più e si portano fino al 65-51. La Power accusa il colpo dal punto di vista psicologico e non riesce più a costruire in modo efficace e a difendere con ordine sui tagli di San Severo. I giallonero vanno sul velluto, mentre la truppa agli ordini di Sanfilippo alza bandiera bianca alla fine del terzo quarto: troppo ampia la differenza di punti tra le due squadre, si va all'ultima pausa breve sul 74-55.

Anche se sembra finita, la Power regala emozioni fino alla fine, recuperando lo svantaggio fino al -2 e avendo la possibilità di passare in vantaggio con il tentativo di tripla di Saladini. Le cose non vanno però per il verso giusto e i padroni di casa piazzano l’ultimo, mortifero parziale di 6-0 che chiude i giochi. Finisce 92-84 per i padroni di casa. Per i tifosi di Nocera, nuovamente rinviata la prima gioia stagionale.

Nino Sanfilippo ha commentato a caldo l’incontro del PalaSport Falcone e Borsellino, chiedendo maggior consistenza ai suoi ragazzi. “Siamo rientrati con più energia nel secondo e ultimo quarto. Dovevamo difendere meglio. Dovevamo crescere: lo sapevamo, fa parte del processo, è una tappa del percorso. Ci siamo disuniti nel momento in cui più dovevamo rimanere compatti, mentre loro hanno trovato dei canestri importanti sulle ali dell’entusiasmo”.

“Dobbiamo pensare alla prossima - conclude coach Sanfilippo -. Di questa partita salviamo la voglia di non mollare mai, ma ribadisco che non possiamo essere così morbidi come in alcuni frangenti della gara”.

Il prossimo appuntamento per la Power è tra soli tre giorni: sfida con l’Orasì Ravenna per la seconda trasferta consecutiva e valevole per il recupero della seconda giornata di campionato.

Parziali San Severo - Power Basket. 1Q: 30-21; 2Q: 16-24; 3Q: 29-11; 4Q: 18-29