Atletica, Giuseppe Capasso porta il titolo italiano ad Agropoli

Vittoria all'ultimo respiro nel lancio del disco

Agropoli.  

Dopo Daniele Orlando, un titolo italiano torna ad Agropoli grazie a Giuseppe Capasso, che nel lancio del disco conquista una straordinaria vittoria e colloca sé stesso e l’Atletica Agropoli nell’élite dell’atletica giovanile italiana. Una gara emozionante, decisa all’ultimo lancio, con il nostro Giuseppe che strappa l’oro a Diego Dolciami all’ultimo respiro, scagliando il disco a 44.17 metri contro i 43.65 del rivale dell’Atletica Libertas Città di Castello.

“È stata un’emozione unica e inaspettata: fino a una settimana fa non riuscivo a esprimere tutto il mio potenziale, ma grazie al mio tecnico Angela Gargano abbiamo corretto alcuni aspetti tecnici, e oggi sono qui: campione italiano! Ci ho creduto fino all’ultimo lancio, dove ho dato tutto. All’ufficializzazione della misura sono esploso di gioia. Questo è solo un punto di partenza: ho imparato che niente è perduto! Ringrazio tutti quelli che mi supportano, questo titolo è anche il loro", ha detto Capasso.

Un’ondata di emozioni travolge anche Angela Gargano, tecnico di Giuseppe: “Giuseppe è un ragazzo d’oro e da sabato lo è in tutti i sensi. È stata una gara difficilissima, sotto la pioggia, con la pedana bagnata e avversari competitivi, ma Giuseppe è stato il più forte di tutti! L’anno che ci ha portato fin qui a Viareggio è stato sorprendente: c’è ancora tanto lavoro da fare e tanta strada da percorrere, ma oggi ci godiamo questo risultato, la medaglia e il ritorno ad Agropoli da campioni d’Italia”.

Agropoli, ancora una volta, sul tetto dell’atletica giovanile nazionale, con l’obiettivo di crescere sempre di più. “Dopo Daniele Orlando, ecco Giuseppe Capasso - e non intendiamo fermarci qui. Giuseppe ha affinato la sua tecnica, dapprima qualificandosi per questi campionati italiani e poi arrivando qui a vincere il titolo. È il simbolo dei giovani atleti che quotidianamente si allenano sulla nostra pista, delle nuove generazioni che hanno un sogno e lo coltivano con passione”, le parole di Angelo Palmieri, presidente dell’Atletica Agropoli.

 

