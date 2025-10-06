Calcio a 5, serie A. Feldi Eboli, scocca l'ora del derby contro Avellino Domani sfida in terra irpina contro la Sandro Abate

Tempo di turno infrasettimanale per la serie A di calcio a 5, con la Feldi Eboli che sarà impegnata nella difficile trasferta sul campo della Sandro Abate Avellino.

Subito un derby per i ragazzi di mister Antonelli, anzi “il derby” per eccellenza in Campania, quello che si è disputato più volte nel massimo campionato di calcio a 5 italiano. Quella tra le volpi e i lupi è una partita che si è giocata 13 volte finora in serie A tra regular season e playoff scudetto, con 6 vittorie per la Feldi, 4 pareggi e 3 vittorie per i lupi irpini. Il derby campano più longevo vede la sua ultima disputa lo scorso maggio nel finale di regular season quando i ragazzi di Antonelli si imposero ad Avellino con un tennistico 1-6.

Stesso risultato che le volpi hanno ottenuto anche nella prima di campionato in casa del Genova, seguito dal 5-1 di qualche giorno fa contro la Roma. Undici gol fatti, solo due subiti. Una partenza da incorniciare per i rossoblù che non vogliono fermarsi qui, guidati da Fabricio Calderolli, quello che al momento è il capocannoniere della Serie A con 4 reti e uno di quelli, insieme a Dalcin e Caponigro, ad aver disputato più derby contro l’Avellino.

Servirà anche la loro esperienza in partite del genere, con la Sandro Abate che dopo il riposo osservato nella prima giornata, si è presentata ai nastri di partenza con una pirotecnica vittoria per 4-5 in casa del Pirossigeno Cosenza. Una gara difficile ma che le volpi affronteranno con la consapevolezza di poter fare bottino pieno, parola di mister Luciano Antonelli:

“Il gruppo sta lavorando bene, sto avendo tante risposte positive dai ragazzi nuovi e conferme da parte di chi c’era già. Se i nuovi acquisti si stanno integrando così velocemente è anche merito della vecchia guardia che ha aiutato e velocizzato il processo. Questo derby sarà un altro test molto importante, sappiamo quanto sia sentita a livello territoriale questa partita e vogliamo fare di tutto per rendere ancora una volta felici i nostri tifosi. Se portiamo in campo quello che sappiamo fare sono sicuro usciremo dal palazzetto con un risultato positivo”, le parole del tecnico rossoblù.

Gara in programma domani, martedì 7 ottobre alle ore 20.30 con diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.