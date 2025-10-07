Successi in slalom per l’Automobile Club Salerno Brillano Bisogno, Esposito e Paolillo

È stato un fine settimana tutto fra i birilli per i piloti dell’Automobile Club Salerno, in azione su due importanti fronti della specialità slalom: in Sicilia, per il 30° Torregrotta-Roccavaldina, penultimo appuntamento del Campionato Italiano, e in Campania, in Irpinia, per lo Slalom della Laura, valido per la Coppa ACI Sport 3ª Zona.

Sulle strade siciliane, il gruppo salernitano ha lasciato un segno importante. Marcello Bisogno, con i colori della Scuderia Vesuvio e al volante della Fiat 127, ha conquistato il quinto posto assoluto, imponendosi con autorità nel Gruppo E1 oltre che nella Classe 1400. Una prova concreta, condotta con il consueto mix di esperienza e precisione che lo conferma tra i più affidabili interpreti della specialità.

Ancora una prestazione di rilievo per Giuseppe Esposito, portacolori della Scuderia Venanzio, che con la Speedcar Xtrem Evo ha centrato il settimo posto assoluto, aggiudicandosi anche il Gruppo e la Classe Kartcross.

Buon risultato anche per Domenico Murino, in gara con la Peugeot 106 della Tramonti Corse, che ha chiuso al decimo posto assoluto, vincendo Gruppo e Classe E1-1600.

Spostandosi in Campania, la scena è stata invece quella dello Slalom della Laura, disputato sulle strade irpine tra Montoro e Forino. Qui Mauro Paolillo ha colto un brillante terzo posto assoluto, vincendo il Gruppo e la Classe SS-S5 con una gara condotta in modo impeccabile. Subito dietro Valentino Tortora, il più giovane della famiglia Cavese e portacolori della Tramonti Corse, ha confermato la sua crescita imponendosi nel Gruppo e nella Classe E1-1600 Turbo e conquistando la quarta posizione assoluta.

Ottima anche la prestazione di Giovanni Barbarulo, anch’egli con la Tramonti Corse, che con la Renault Clio Williams ha firmato il sesto posto assoluto con il successo nel Gruppo e nella Classe E1-2000. A completare la scia dei risultati di vertice, Michele Sellitto ha chiuso undicesimo assoluto, primo nel Gruppo e nella Classe E2SH-1400, mentre Gianmarco Murino, sempre della Tramonti Corse con la Peugeot 106 Rallye, ha terminato sedicesimo assoluto, terzo di Gruppo e di Classe N-1400. Rio si prende la classe TC1150 a Pesaro.

Alle sue spalle Luca Russo, quarto di Gruppo e di Classe N-1400, mentre Antonio Lauro, con la Renault 5 GT Turbo ha ottenuto il, secondo di Gruppo SS-S7 e di Classe.

Più indietro ma regolarmente al traguardo Nazar Manuel Russo, quarto di Gruppo e di Classe N-1600, e Maria Grimaldi che per la corsa di casa ha lasciato la pettorina di Commissario di percorso per partecipare, con la sua Fiat Cinquecento della Scuderia Venanzio, e vincere la Classe SS-S3.

Non hanno invece preso il via Marco Magliano, Pasquale Di Salvatore, Angelo Cavaliere, Nicola Gallina, Gennaro Alfano e Francesco D’Amore.

Un grande in bocca al lupo dall’Automobile Club Salerno a tutti i piloti con licenza Aci Sport e Tessera ACI Salerno, anche in vista della gara di casa con il 38° Slalom Salerno Croce di Cava valido per il Campionato Italiano Slalom che so correrà il 25 e 26 ottobre 2025.

Alla 8a Coppa Faro Pesaro Vincenzo Rio sulla sempre affascinante Fiat 1100 103 D ha portato all’Automobile Club Salerno e ad Aci Storico la classe TC1100 del 1° Raggruppamento in una giornata resa impegnativa dalla pioggia ed il vento freddo, sui 3,8 km della gara marchigiana che ha completato il Campionato Italiano Velocità Montagna 2025.