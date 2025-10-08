La Cavese perde pezzi per la sfida con il Trapani. Il centrocampista Elvaris Suplja è stato convocato dalla Nazionale U21 del Kosovo.Il calciatore metelliano sarà impegnato domani in un’amichevole prima di affrontare il San Marino martedì prossimo 14 ottobre a Pristina, nel match valevole per le qualificazioni ad Euro 2027. Una brutta notizia per mister Prosperi che, alla luce della convocazione del calciatore, non potrà fare affidamento sul kosovaro per la delicata sfida interna con il Trapani.
Cavese, Suplja convocato con il Kosovo Under 21: salta il Trapani
Il mediano scenderà in campo per due sfide con la sua nazionale
Cava de' Tirreni.