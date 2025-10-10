Pallamano. Iuliia Andriichuk è una nuova giocatrice della Jomi Salerno Il terzino ucraino: "Entusiasta di sposare questo progetto"

La Jomi Salerno è lieta di annunciare l’arrivo in squadra di Iuliia Andriichuk, terzino ucraino classe 1992, che va ad arricchire ulteriormente il roster a disposizione di coach Araujo.

Giocatrice di grande esperienza internazionale, Andriichuk approda a Salerno dopo l’ultima stagione disputata in Romania, portando con sé un importante bagaglio maturato nel corso della sua carriera in Turchia, Russia, Bielorussia e Ucraina, suo paese d’origine.

Iuliia rappresenta un rinforzo di assoluto valore per la formazione salernitana, pronta ad affrontare con ambizione i prossimi impegni in campionato e coppa europea.

Le sue prime parole in maglia Jomi: “Sono davvero felice ed entusiasta di essere qui. Tutto quello che mi sta succedendo a Salerno mi rende molto felice: mi sento bene, mi piace tutto - lo staff, la squadra e tutte le persone che mi circondano. Sono felice di far parte di questa squadra. Ho scelto Salerno perché avevo bisogno di fare qualcosa di nuovo per me stessa, qualcosa di diverso e stimolante. Sono sicura che non sarà un errore. Vedremo come andranno le cose, ma avevo davvero voglia di vivere una nuova esperienza. È un nuovo passo per me: entrare in un nuovo campionato e in una nuova realtà”.

La società dà il suo più caloroso benvenuto a Iuliia, augurandole una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia della Jomi Salerno.