Pallanuoto A1. Derby campano alla "Scandone" tra C.C. Napoli e R.N. Salerno Coach Presciutti: "Vogliamo tornare da Napoli con i tre punti"

Sabato 11 ottobre alle ore 16.30, presso la Piscina Felice Scandone di Napoli, la Rari Nantes Nuoto Salerno sarà impegnata nella seconda giornata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto contro l’AC Group Circolo Canottieri Napoli, in un derby che promette grande spettacolo.

Dopo l’esordio casalingo contro la corazzata Pro Recco, la formazione giallorossa è pronta a tornare in acqua per una sfida fondamentale per il proprio cammino. La Rari affronterà una diretta concorrente per la permanenza nella massima serie.

Le parole alla vigilia del match del tecnico Christian Presciutti: “Siamo consapevoli che sarà una partita difficile, giocata in casa di una delle nostre dirette concorrenti per la salvezza. I ragazzi sono pronti: si sono allenati molto bene durante la settimana e hanno grande voglia di riscatto dopo la prima giornata. Vogliamo tornare da Napoli con i tre punti.”

Le parole del neocapitano Donato Pica: “È un derby, e come ogni derby il risultato è sempre imprevedibile. Sarà una partita maschia, dura, combattuta punto su punto, ma anche spettacolare da vedere. Affrontiamo una squadra che conosciamo bene: ci siamo allenati spesso insieme e l’anno scorso abbiamo condiviso il percorso verso la promozione. Dovremo restare calmi, mantenere i nervi saldi e concentrarci sulla difesa, provando a piazzare il break giusto nei momenti chiave. Giocano in casa e questo può anche pesare come pressione su di loro. Sono tre punti molto importanti perché entrambe le squadre, insieme ad altre poche, lotteranno per la salvezza. È solo la seconda giornata, ma potrebbe già fare la differenza.”